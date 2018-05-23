В Перми в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в пятиэтажке в Перми вечером 23 мая. Бытовой газ рванул на втором этаже в жилом доме на улице Свиязева, 50/1.

Об этом пишет местное издание 59.ru. На месте инцидента находятся спасатели. Людей выводят из квартир на улицу. Открытого горения нет.

#Пермь.В жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ. Один человек погиб,семеро ранены. pic.twitter.com/VnPILjcVJd — Ivan Неумный (@ivan15851695) May 23, 2018

По данным СМИ, пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Взрывная волна разрушила внутренние стены двух квартир.