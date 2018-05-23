Сальмонеллу в Мариинку пригласил Россельхознадзор

Заразившая артистов Мариинского театра куриная печенка прошла проверку столичного Россельхознадзора и приехала в Петербург с документами, гарантирующими безопасность для населения.

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, куриная печень была произведена на подмосковной птицефабрике «Элинар-бройлер». Это давний участник сельхозрынка с годовой выручкой 5,7 млрд рублей. Владеет компанией известный предприниматель Игорь Каимов, возглавляющий одновременно Торгово-промышленную палату Московской области. Слоган птицефабрики – «Первая свежесть».

По данным «Фонтанки», в Петербург партия печенки была отгружена со всеми товарно-сопроводительными документами, в том числе визой Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Товар пришел на склад Софийской улицы, оттуда поставщики распределяли его по клиентам. Одним из них оказалась входящая в группу Ginza Project компания «Петрос», которая по госконтракту обеспечивает питанием гостей и сотрудников Мариинского театра.

В театр продукция поступила с сертификатами качества. По информации «Фонтанки», предположение о нарушении правил хранения сырья и его обработки признано несостоятельным, ключевая версия – путешествие сальмонелл из Москвы в Петербург в товаре, признанном безопасным.

К вечеру 23 мая количество пострадавших от печенки выросло до 23, в Боткинской больнице список предпочитают держать открытым. Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга будет проверять тысячу сотрудников Мариинского театра – по количеству посетителей служебной столовой в день отравления.

Под проверку попадает значительная часть артистов, задействованная в крупнейшем детище Валерия Гергиева – фестивале «Звезды белых ночей». Он стартовал сегодня, продлится до 29 июля и, как планировалось ранее, включит около двухсот представлений. Организаторы фестиваля о корректировке расписания пока не заявляли.

Поиск остальной печенки тоже идет. Надзорные ведомства изучают поставщиков, которые отгружали своим контрагентам товар с Софийской.

Птицефабрику, вероятно, тоже проверят. В апреле 2017 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям штрафовало «Элинар-Бройлер» на 15 тысяч рублей за нарушение ветеринарно-санитарных правил.