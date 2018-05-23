СМИ рассказали о стоимости организации встречи между Трампом и Порошенко

От 400 до 600 тысяч долларов за помощь в организации встречи Дональда Трампа с лидером Украины Петром Порошенко в 2017 году получил адвокат президента США Майкл Коэн.

Как пишет 23 мая BBC News со ссылкой на источники в Киеве, инициатором встречи выступила Украина. За переговоры отвечал бывший помощник Порошенко, который через украинского депутата вышел на Коэна.

Его помощь потребовалась, так как зарегистрированные украинские лоббисты не смогли добиться желаемого формата встречи. Порошенко, по данным издания, нужно было что-то «похожее на переговоры».

По данным издания, Коэн не был зарегистрирован как лоббист, представляющий интересы Украины, как этого требует американское законодательство. Сам адвокат эту информацию не подтвердил журналистам BBC News.

Встреча двух президентов состоялась в июне 2017 года.