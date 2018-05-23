Посольству России в Лондоне не понравилось видеообращение Юлии Скрипаль

Посольство России в Лондоне заявило, что видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится, об этом говорится в комментарии, сделанном дипслужбой вечером 23 мая.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление.

При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по Консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное.», — заявил представитель посольства.

Ранее дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью. Она заявила о желании вернуться в Россию. Также девушка поблагодарила всех, кто оказал ей и Сергею Скрипалю первую помощь на месте происшествия, и призвала общественность уважать ее личную жизнь.