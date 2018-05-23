Порошенко назвал условие использования американских Javelin в Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины будут использовать предоставленные США противотанковые ракетные комплексы Javelin в зоне боевых действий в Донбассе исключительно в случае «наступления подконтрольных России боевиков». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Укринформ» 23 мая.

«Конечно, это сугубо оборонное оружие, предоставленное Украине США, будет использоваться лишь в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации, и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе», — пообещал украинский лидер.

Порошенко добавил, что использование Javelin даст украинской армии преимущества во время выполнения задач по поражению вражеской бронетехники и значительно повысит живучесть противотанковых подразделений ВСУ, а также уменьшит риски потерь личного состава.

«Javelin станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии», — резюмировал президент Украины.

О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно 30 апреля, пишет "Лента.ру". Порошенко 22 мая сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что бойцы ВСУ испытали новое оружие не на макете, а по реальному танку.

В начале мая заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что США запретили Киеву использовать полученные Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. «Мы можем использовать, согласно минским договоренностям, исключительно минометы восьмидесятого калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно», — пояснил он. При этом Тука отметил, что ограничение США на использование Javelin может быть снято в любой момент.