Конте сформирует правительство Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла выдал мандат на формирование правительства юристу Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

Конте владеет частной юридической фирмой в Риме, и является профессором права в университете Флоренции. Он составит список министров, который должен быть одобрен президентом до принесения присяги.

Отмечается, что политика поддерживает движение «Лига пяти звезд», однако Конте не имеет достаточного управленческого опыта. Критики отмечают, что он рискует стать «исключительно слабым» лидером, который не будет иметь достаточного влияния на своих партнеров по коалиции.

Напомним, 18 мая экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что готов снова стать кандидатом в премьер-министры Италии в случае получения соответствующего мандата от президента страны.

"Думаю, что должна быть возможность дать мандат правоцентристской коалиции, чтобы представить свою программу парламенту, где мы будем в уверены в том, что получим большинство и дадим жизнь правительству, которое просуществует долгое время", — заявил он в автономной области Валле-д'Аоста, куда прибыл в рамках кампании на региональных выборах.