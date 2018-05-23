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23.05.2018 23:02

Турецкие дипломаты заняли Аничков мост для фотосессии

В нулевой день экономического форума делегация из Турции посвятила экскурсии по Петербургу и не отказывала себе в остановках в самых неожиданных местах. Фотосессия на Аничковом мосту немного смутила водителей.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, вечером 23 мая два автомобиля с дипломатическими номерами Турции припарковались на Аничковом у поворота на набережную реки Фонтанки. Пассажиры высыпали на тротуар и, как заметили читатели, бодро начали фотографироваться на фоне водной артерии.


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фото: читатель Олег

Всплеск восторга объясним. В это время суток Фонтанку золотит закатное солнце, явно неидеальный дворец Белосельских-Белозерских архитектора  Штакеншнейдера играет новыми красками, а прогулочные теплоходы своей неторопливостью венчают городскую идиллию.

Красные регистрационные знаки закрепляются за консульскими учреждениями на постоянной основе. Первые цифры, в данном случае «015», указывают на государство, буква D обозначает, что в автомобиле передвигается дипломат (а не посол или технический сотрудник), а «002» – порядковый номер машины в автопарке. По нему можно судить, что ею пользуется не последний человек в Генконсульстве Турции в Петербурге.

migalki.net

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Приученные к пробкам автомобилисты терпеливо объезжали мини-кортеж, а пешеходы были благодарны турецким дипломатам за свободный тротуары. Сайт migalki.net помнит, как автомобиль с тем же номером 015D00278 оккупировал тротуар петербургской улицы.


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