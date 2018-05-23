«Нулевой день». Какие диковинки ждут на ПМЭФ-2018
В петербургском павильоне в этом году тесно, но в руках повертеть нечего. Главный экспонат – полевая студия телеканала «Санкт-Петербург», съевшая половину площади. Прошлогоднее оформление со стилизованными уличными фонарями, видимо, признано удачным и в этом году они снова украшают павильон.
Макетов не много.
Линию скоростного трамвая Санкт-Петербург — Красное село пока можно использовать, только чтобы поправить прическу. По черной зеркальной поверхности между заявленными объектами уныло ползет сообщение «Нет сигнала. Проверьте подключение ко входу».
За макетом трамвайной линии на весь павильон вытянута загадочная колбаса из металла и проводов. Вероятно, если пустить по ней электрический ток, случится какая-то магия. Но оператора магии рядом нет, пояснительных надписей тоже. Остается надеяться, что служба безопасности в курсе, что это.
Макет СКК и прилегающих территорий после «хоккейной» реконструкции по сравнению с прочим понятен и манящ. Он, как детский денрожденный торт, усыпан разноцветными игрушечными машинками. В крыше СКК вырезана долька.
Но все, кто проходит мимо, обращают внимание на другое. Вот мужчина задумчиво засовывает руку в дом-колодец на углу Космонавтов и Бассейной. Рука входит почти до локтя. «А где здесь инсоляция?» – удивляется его спутница.
Справа от макета без инсоляции на мультимедийном экране разворачивается панорама «Страны хоккея». Судя по всему, это будет что-то вроде «Мира Дикого запада», но без насилия и про хоккей. Каждый сможет почувствовать себя хоккеистом: перемещаться по «стране» можно будет или пешком, или на ледовых коньках. В сердце комплекса поместят «суперэкспонаты»: личный шлем Харламова, клюшку и перчатки Боброва, перстни победителей кубка Стэнли и прочие священные граали. Открытие — в 2020 году. А пока можно загнать шайбу в интерактивные ворота размером с кошачью лежанку и сфотографироваться на память.
Макет «Речного пассажирского порта с причалами палового типа», предусмотрительно накрытый прозрачной крышкой, предлагает еще меньше фана. Нажимая на две кнопки можно подсветить светодиодными лампочками либо причальный комплекс, либо городскую застройку — видимо, на случай, если вам трудно отличить одно от другого.
Лидеров судостроения и Центр развития Арктики и вовсе замуровали в стену. Средне-Невский судостроительный завод привез на форум макет 250-местного пассажирского катамарана, а Балтийский завод – «плавучий энергоблок». Развивать Арктику будет атомный ледокол «Лидер», разработанный совместно ЦКБ «Айсберг» и «Крыловским государственным научным центром».
Остальные чудеса Невской земли представлены лайтбоксами с текстом. На групповом фото, иллюстрирующем инвестиционную привлекательность Петербурга, что называется, «работают все планы».
В центре — губернатор Георгий Полтавченко напряженно что-то объясняет премьеру Дмитрию Медведеву. Лицо Медведева задумчиво и печально, как у человека, узнавшего, что будущее неизбежно. Рядом с губернатором вице-премьер Дмитрий Козак решительно смотрит вдаль — возможно, оттуда нагрянет нечто, о чем остальные участники сцены еще не подозревают. За левым плечом вице-премьера маячит лицо главы петербургского комитета по инвестициям Ирины Бабюк. Объект, который стал поводом для этой сцены, едва угадывается на переднем плане: это может быть как Апраксин двор, так и Конюшенное ведомство. На соседнем лайтбоксе размещено фото композиции, похожей на инвестиционный мемориал: у подножия почетного знака «Инвестор года» покоится букет цветов.
На обертке букета – название салона-изготовителя и мобильный телефон. Видимо, это самая дорогая нативная реклама в павильоне. Среди других достижений Петербурга, удостоенных лайтбокса — Фестиваль света, музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда», Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН, которая случится в нашем городе в 2019 году, а также индустриальный парк «Марьино» в юго-западной части Петербурга. Слоган, написанный по-английски, сообщает, что новый завод можно устроить здесь всего за год.
Если в прошлом году гостям форума предлагали полетать над строящимся Крымским мостом, в этот раз убить в себе боязнь высоты можно с помощью экспериментального тренажера «Орион-ГЕО» от холдинга «РКС». Через виртуальный шлем можно посмотреть на разные города России — в деталях, как на спутниковой съемке. Прототип уже побывал на выставке «Армия-2017». Более мирная разработка – «Atlas VR», «цифровой двойник реального мира», может использоваться в школах на уроках географии.
В одном из внутренних дворов свою диковинку демонстрирует концерн Mercedes-Benz – новейший автомобиль категории G, запаянный в огромный брусок эпоксидной смолы. Взрослые люди в деловых костюмах залипают перед этой инсталляцией на несколько минут, пытаясь разглядеть загубленную машину под разными углами и понять, настоящая или нет.
Сотрудники при стенде утверждают, что настоящая — конструкция, приравнявшая внедорожник к доисторическому комару, весит 55 тонн.
В павильоне, где представлены стенды российских регионов, становится понятно, кто совершенно точно заработал в этом году на ПМЭФ — креативные дизайнеры стендов. Даже непродолжительная прогулка по павильону заряжает имперской гордостью на сутки вперед. Все регионы поименованы по-английски.
Брутальный квадроцикл и дрон о восьми пропеллерах на стенде Ярославской области.
Забайкальский край с лапидарными гипсовыми горами в центре стенда, компенсированными циклопическим плоским экраном по центру. Стенд Калужской области, оформленный в лучших традициях хипстерского лофта, с белым велосипедом, хэштегом «экалугия», мемом-Циолковским и надписью «Be Successful» из лампочек.
Севастополь с картой «Винной дороги» (это вам не винишко-трип, это по-взрослому). Удмуртия с электромясорубкой, раскрашенной под хохлому. Республика Крым с радужным стендом, предлагающая посетителям «Крымский журнал». Шестой выпуск издания рекомендует Крым как «Мекку бердвотчеров». Судя по позе и мимике изображенной на обложке птицы, бердвотчинг — занятие небезопасное и безнравственное.
Ленинградская область, видимо, планирует вести долгие переговоры с большим числом гостей — на стенде «Leningrad region» предусмотрено больше всего посадочных мест с подушками. Почетный уголок отведен гибнущему футбольному клубу «Тосно».
В дальнем конце павильона поджидает инвесторов ЗАО «БМХ РУС». Компания предлагает собственную разработку — инновационный асфальтовый каток. Он может заменить три традиционных, потому что умеет регулировать давление на дорожное покрытие. Макетов катка два. Пока один утюжит макет асфальтовой полосы, второй — привлекает внимание необычной круглой формой кабины. Чтобы такие катки появились на дорогах страны, у инвестора должно найтись около 420 миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум продлится до 26 мая. Возможно, чудеса только начинаются.
Венера Галеева, "Фонтанка.ру"