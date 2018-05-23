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23.05.2018 22:37

«Нулевой день». Какие диковинки ждут на ПМЭФ-2018

Стенды ПМЭФ-2018 смонтированы, но не все чудеса извлечены из упаковок. «Фонтанка» оценила креатив и инвестиционную привлекательность представленного.
«Нулевой день». Какие диковинки ждут на ПМЭФ-2018
Светлана Холявчук/Интерпресс

В петербургском павильоне в этом году тесно, но в руках повертеть нечего. Главный экспонат – полевая студия телеканала «Санкт-Петербург», съевшая половину площади. Прошлогоднее оформление со стилизованными уличными фонарями, видимо, признано удачным и в этом году они снова украшают павильон. 

Макетов не много. 

Линию скоростного трамвая Санкт-Петербург — Красное село пока можно использовать, только чтобы поправить прическу. По черной зеркальной поверхности между заявленными объектами уныло ползет сообщение «Нет сигнала. Проверьте подключение ко входу».

Фото: Венера Галеева

За макетом трамвайной линии на весь павильон вытянута загадочная колбаса из металла и проводов. Вероятно, если пустить по ней электрический ток, случится какая-то магия. Но оператора магии рядом нет, пояснительных надписей тоже. Остается надеяться, что служба безопасности в курсе, что это.

Фото: Венера Галеева

Макет СКК и прилегающих территорий после «хоккейной» реконструкции по сравнению с прочим понятен и манящ. Он, как детский денрожденный торт, усыпан разноцветными игрушечными машинками. В крыше СКК вырезана долька.

Фото: Венера Галеева

Фото: Венера Галеева

Но все, кто проходит мимо, обращают внимание на другое. Вот мужчина задумчиво засовывает руку в дом-колодец на углу Космонавтов и Бассейной. Рука входит почти до локтя. «А где здесь инсоляция?» – удивляется его спутница.

Фото: Венера Галеева

Справа от макета без инсоляции на мультимедийном экране разворачивается панорама «Страны хоккея». Судя по всему, это будет что-то вроде «Мира Дикого запада», но без насилия и про хоккей. Каждый сможет почувствовать себя хоккеистом: перемещаться по «стране» можно будет или пешком, или на ледовых коньках. В сердце комплекса поместят «суперэкспонаты»: личный шлем Харламова, клюшку и перчатки Боброва, перстни победителей кубка Стэнли и прочие священные граали. Открытие — в 2020 году. А пока можно загнать шайбу в интерактивные ворота размером с кошачью лежанку и сфотографироваться на память.

Фото: Венера Галеева

Макет «Речного пассажирского порта с причалами палового типа», предусмотрительно накрытый прозрачной крышкой, предлагает еще меньше фана. Нажимая на две кнопки можно подсветить светодиодными лампочками либо причальный комплекс, либо городскую застройку — видимо, на случай, если вам трудно отличить одно от другого.

Фото: Венера Галеева

Лидеров судостроения и Центр развития Арктики и вовсе замуровали в стену. Средне-Невский судостроительный завод привез на форум макет 250-местного пассажирского катамарана, а Балтийский завод – «плавучий энергоблок». Развивать Арктику будет атомный ледокол «Лидер», разработанный совместно ЦКБ «Айсберг» и «Крыловским государственным научным центром». 

Остальные чудеса Невской земли представлены лайтбоксами с текстом. На групповом фото, иллюстрирующем инвестиционную привлекательность Петербурга, что называется, «работают все планы».

Фото: Венера Галеева

В центре — губернатор Георгий Полтавченко напряженно что-то объясняет премьеру Дмитрию Медведеву. Лицо Медведева задумчиво и печально, как у человека, узнавшего, что будущее неизбежно. Рядом с губернатором вице-премьер Дмитрий Козак решительно смотрит вдаль — возможно, оттуда нагрянет нечто, о чем остальные участники сцены еще не подозревают. За левым плечом вице-премьера маячит лицо главы петербургского комитета по инвестициям Ирины Бабюк. Объект, который стал поводом для этой сцены, едва угадывается на переднем плане: это может быть как Апраксин двор, так и Конюшенное ведомство. На соседнем лайтбоксе размещено фото композиции, похожей на инвестиционный мемориал: у подножия почетного знака «Инвестор года» покоится букет цветов.

Фото: Венера Галеева

На обертке букета – название салона-изготовителя и мобильный телефон. Видимо, это самая дорогая нативная реклама в павильоне. Среди других достижений Петербурга, удостоенных лайтбокса — Фестиваль света, музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда», Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН, которая случится в нашем городе в 2019 году, а также индустриальный парк «Марьино» в юго-западной части Петербурга. Слоган, написанный по-английски, сообщает, что новый завод можно устроить здесь всего за год.

Если в прошлом году гостям форума предлагали полетать над строящимся Крымским мостом, в этот раз убить в себе боязнь высоты можно с помощью экспериментального тренажера «Орион-ГЕО» от холдинга «РКС». Через виртуальный шлем можно посмотреть на разные города России — в деталях, как на спутниковой съемке. Прототип уже побывал на выставке «Армия-2017». Более мирная разработка – «Atlas VR», «цифровой двойник реального мира», может использоваться в школах на уроках географии.

В одном из внутренних дворов свою диковинку демонстрирует концерн Mercedes-Benz – новейший автомобиль категории G, запаянный в огромный брусок эпоксидной смолы. Взрослые люди в деловых костюмах залипают перед этой инсталляцией на несколько минут, пытаясь разглядеть загубленную машину под разными углами и понять, настоящая или нет.

Фото: Венера Галеева

Сотрудники при стенде утверждают, что настоящая — конструкция, приравнявшая внедорожник к доисторическому комару, весит 55 тонн.

В павильоне, где представлены стенды российских регионов, становится понятно, кто совершенно точно заработал в этом году на ПМЭФ — креативные дизайнеры стендов. Даже непродолжительная прогулка по павильону заряжает имперской гордостью на сутки вперед. Все регионы поименованы по-английски.

Брутальный квадроцикл и дрон о восьми пропеллерах на стенде Ярославской области.

Фото: Венера Галеева

Забайкальский край с лапидарными гипсовыми горами в центре стенда, компенсированными циклопическим плоским экраном по центру. Стенд Калужской области, оформленный в лучших традициях хипстерского лофта, с белым велосипедом, хэштегом «экалугия», мемом-Циолковским и надписью «Be Successful» из лампочек.

Фото: Венера Галеева

Севастополь с картой «Винной дороги» (это вам не винишко-трип, это по-взрослому). Удмуртия с электромясорубкой, раскрашенной под хохлому. Республика Крым с радужным стендом, предлагающая посетителям «Крымский журнал». Шестой выпуск издания рекомендует Крым как «Мекку бердвотчеров». Судя по позе и мимике изображенной на обложке птицы, бердвотчинг — занятие небезопасное и безнравственное.

Фото: Венера Галеева

Ленинградская область, видимо, планирует вести долгие переговоры с большим числом гостей — на стенде «Leningrad region» предусмотрено больше всего посадочных мест с подушками. Почетный уголок отведен гибнущему футбольному клубу «Тосно». 

В дальнем конце павильона поджидает инвесторов ЗАО «БМХ РУС». Компания предлагает собственную разработку — инновационный асфальтовый каток. Он может заменить три традиционных, потому что умеет регулировать давление на дорожное покрытие. Макетов катка два. Пока один утюжит макет асфальтовой полосы, второй — привлекает внимание необычной круглой формой кабины. Чтобы такие катки появились на дорогах страны, у инвестора должно найтись около 420 миллионов рублей.

Фото: Венера Галеева

Петербургский международный экономический форум продлится до 26 мая. Возможно, чудеса только начинаются.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


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