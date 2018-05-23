«Фонтанка» за 60 секунд — 23 мая

Президент Владимир Путин приехал в Петербург на турнир по дзюдо имени Анатолия Рахлина. В этом году учителю главы государства исполнилось бы 80 лет.

Если бы не Рахлин, то Вова Путин, Боря Ротенберг и еще несколько активных подростков так и бегали бы по улице.

А у премьера Медведева попросили отремонтировать купчинский путепровод. И — о чудо! – земляков премьера услышали. Поверх плохого асфальта на путепроводе уложили новый. Переправа держится. У нее скрепы хорошие.

В Петербурге началась пора публичных казней. На днях — нарокдилер, теперь — обнальщик. Полиция узнала о его похищении через семь минут. Через три дня предъявила жене труп.

От «Букинга» уже отстали. Но смотрите, как все напряглись. Санкции – не тетка.

Напротив «Смольного» открыли дорогущий фитнес-клуб для чиновников. Без бассейна. Видимо, начитались «Фонтанки» про то, как в бассейных душевых голых клиентов снимают на видео, и решили, что там такого не надо.

К нам едет жрец. Садхгуру Джагги Васудев везет на ПМЭФ мудрость Индии и собственную непростую биографию. Четырехметровый гранитный лингам плачет по нашим экономистам.

Федеральным ведомствам запретили закупать смартфоны и планшеты, работающие на базе iOS и Android. Пусть теперь ищут то, не знаю что. Или звонят по селекторной.

Под занавес — шикарная история. Петербургская полиция судится с главой «Открытой России» Андреем Пивоваровым, который раскрыл кражу собственного ноутбука и принес полицейским все материалы по делу. Полицейские были заняты — готовились к очередному несогласованному митингу. Пивоваров написал об этом в соцсетях. Теперь проходит по делу как ответчик.