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23.05.2018 20:02

Сарри, претендующий на пост главного тренера «Зенита», уволен из «Наполи»

Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил об отставке главного тренера Маурицио Сарри, на которого претендует «Зенит».

«Я хочу поблагодарить Маурицио Сарри за его неоценимую преданность «Наполи», что позволило подарить городу и всем болельщикам команды эмоции и очарование. Он создал игровой стиль, которым восхищались все и везде. Браво, Маурицио!», – написал Де Лаурентис в своем твиттере.

Напомним, Маурицио Сарри претендует на пост главного тренера «Зенита». Ранее сообщалось, что он был приглашен в Петербург для ознакомления с инфраструктурой сине-бело-голубых. На основании увиденного Сарри скажет либо «да», либо «нет» на предложение возглавить «Зенит». По данным итальянской прессы, петербуржцы предлагают ему 4 млн евро в год без учёта бонусов. В «Наполи» Сарри получал 1,4 млн евро. 

Ранее сообщалось, что Сарри подал документы на получение российской визы. Правда, по некоторым данным, его возможный приезд в Россию связан со встречей с Романом Абрамовичем, которому задерживают продление британской визы. Абрамович — владелец английского футбольного клуба «Челси», с которым Сарри также якобы ведёт переговоры.


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