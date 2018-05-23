КАД снова закрыли ради кортежей, пробка и на Пулковском шоссе
Сложная дорожная ситуация сложилась в Московском районе Петербурга вечером 23 мая – вновь причиной стало закрытие КАД.
По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», стоит Пулковское шоссе в обе стороны. Затор от Кубинской улицы в сторону Пулково уже достиг 4,1 километра. В противоположном направлении (от поворота на Пушкин к КАД) – 3,6 километра.
Пробка стоит на внутреннем кольце КАД от развязки с Витебским проспектом и заканчивается у Пулковского шоссе. По словам автомобилистов, закрыто движение и на Пулковском от развязки с КАД до аэропорта.
Напомним, что днём 23 мая в Петербург прибыл президент России Владимир Путин. Он присутствовал на турнире по дзюдо в память о своем тренере.
Справка:
С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге состоится ежегодный экономический форум, который в 2018-м пройдет под девизом «Создавая экономику доверия». Странами – гостями форума в этом году станут Франция и Япония. Также в Петербурге ждут бизнесменов из США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Среди высоких гостей форума – президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, а также посол США в России Джон Хантсман.