КАД снова закрыли ради кортежей, пробка и на Пулковском шоссе

Сложная дорожная ситуация сложилась в Московском районе Петербурга вечером 23 мая – вновь причиной стало закрытие КАД.

По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», стоит Пулковское шоссе в обе стороны. Затор от Кубинской улицы в сторону Пулково уже достиг 4,1 километра. В противоположном направлении (от поворота на Пушкин к КАД) – 3,6 километра.

Пробка стоит на внутреннем кольце КАД от развязки с Витебским проспектом и заканчивается у Пулковского шоссе. По словам автомобилистов, закрыто движение и на Пулковском от развязки с КАД до аэропорта.

Напомним, что днём 23 мая в Петербург прибыл президент России Владимир Путин. Он присутствовал на турнире по дзюдо в память о своем тренере.