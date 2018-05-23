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23.05.2018 20:11

Кандидат на пост главного тренера «Зенита» Семак станет экспертом «Матч ТВ» во время ЧМ-2018

Во время Чемпионата мира сразу несколько бывших футболистов «Зенита» будут работать в качестве экспертов на «Матч ТВ». Как сообщили 23 мая в пресс-службе телеканала, среди них Александр Кержаков и Сергей Семак. Добавим, что Сергей Семак может стать главным тренером «Зенита» – он один из кандидатов на этот пост

Также экспертами «Матч ТВ» станут такие известные в прошлом игроки как Дмитрий Сенников, Андрей Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Александр Глеб, Николай Писарев и другие.

– У меня уже есть опыт работы в команде телеканала «Матч ТВ», с коллегами сложились теплые отношения, – заявил Александр Кержаков. – Я уже был участником чемпионата мира как игрок, теперь же охотно поработаю на этом мероприятии в качестве эксперта. Конечно, работа в прямом эфире на домашнем мундиале накладывает большую ответственность, но я уверен, что справлюсь, – говорит лучший бомбардир в истории ФК «Зенит» и сборной России Александр Кержаков.

Также планируется привлекать знаменитых гостей, которые будут обсуждать матчи мундиаля. Среди них Паоло Мальдини, Алесандро Неста, Франческо Тотти, Винсент Кандела, Эрик Абидаль и другие.

С 13 июня начнет свою работу студия «Матч ТВ» на смотровой площадке Воробьевых гор. Конструкция представляет собой большой прозрачный футбольный мяч, окруженный орбитами. 

предоставлено «Матч ТВ»

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В общей сложности «Матч ТВ» собирается показать 30 матчей Чемпионата мира-2018. В том числе, канал покажет матчи фаворитов: сборных Франции, Бельгии, Бразилии и Португалии. Конечно, покажут и игры соперников российской сборной: команд Уругвая, Саудовской Аравии, Египта и матчи плей-офф.


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