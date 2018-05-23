Юлия Скрипаль дала первое интервью после выздоровления: «Я надеюсь вернуться домой в мою страну»

Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с ним в Солсбери, дала Reuters первое интервью после своего выздоровления.

Как сообщает издание 23 мая, Юлия рассказала, что «шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца», «лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим». Она отметила, что признательна российскому посольству за предложенную помощь, однако пользоваться ею не хочет. Несмотря на это, Скрипаль заявила: «В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну».

Юлия Скрипаль: "В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну" pic.twitter.com/0QzI2uWwDH — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 23 мая 2018 г.