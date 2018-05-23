Cisco: Российские хакеры готовят атаку на Украину во время финала Лиги чемпионов

Хакеры из России готовят кибератаку на госструктуры Украины. Об этом 23 мая сообщает Reuters со ссылкой на компанию Cisco Systems Inc.

По данным Cisco, злоумышленники заразили минимум 500 тысяч роутеров и устройств для хранения данных в десятках стран мира. Почему при этом атаковать будут именно Украину, не поясняется. Речь идёт о вирусе VPNFilter. Он может удалённо перехватывать трафик и выводить заражённые устройства из строя.

В Cisco считают, что авторы атаки — хакеры, «за которыми стоит правительство России». В Службе безопасности Украины полагают, что кибератака будет приурочена к финалу футбольной Лиги чемпионов в Киеве, который состоится 26 мая.

«Эксперты службы безопасности считают, что заражение оборудования на территории Украины — это подготовка к еще одному акту киберагрессии со стороны Российской Федерации, направленному на дестабилизацию ситуации во время финала Лиги чемпионов», — говорится в заявлении Cisco.