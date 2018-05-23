Специалиста по долговому рабству могли убить за участие в обнальных схемах

Следственный комитет Петербурга при расследовании убийства 48-летнего юриста Игоря Родионова рассматривает версию мести участников «обнального» рынка. Специалист по долговому рабству и сам мог оказаться должником.

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, тело Родионова у особняка в Лисьем Носу нашли благодаря спутниковому сигналу от автомобиля. Преступники использовали каршеринговый Nissan X-Trail компании YouDrive, которая подтвердила «Фонтанке» эту информацию. Представитель фирмы отказалась предоставлять сведения о последнем маршруте X-Trail, сославшись на просьбу следствия.

Погибший владел юридической компанией «Родионов». На рынке правовых услуг она ничем не запомнилась. Игоря Родионова неплохо знали участники другого рынка – «обнального». По информации его знакомых, последнее время к нему предъявлялись претензии из-за значительной суммы, которая якобы была ему переведена, но не обналичена и не возвращена.

Родионова похитили поздно вечером 21 мая у дома на улице Савушкина. Его тело нашли в Лисьем Носу после отслеживания по спутнику маршрута X-Trail и работы кинологов. Все подробности этой истории читайте в материале «Дегустатора могли закопать за обнал».