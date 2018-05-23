Аэропорт Пулково получил более 200 заявок на прием бизнес-джетов в рамках ПМЭФ
Перед официальным открытием Петербургского международного экономического форума аэропорт Пулково получил 235 заявок на обслуживание воздушных судов деловой авиации.
Об этом сообщается 23 мая на официальной странице Пулково в Facebook. Также уточняется, что заявки продолжают поступать до сих пор, хотя основное прибытие гостей ПМЭФ ожидается именно сегодня, в «нулевой день форума». Прямо в аэропорту открыты пункты аккредитации для участников ПМЭФ, от Пулково до «Экспофорума», где и будет проходить съезд высоких гостей, курсируют специальные шаттлы.
На период проведения ПМЭФ в аэропорту введены усиленные меры безопасности — уже на подъезде к Пулково стоит контрольно-пропускной пункт для досмотра автомобилей. На поездки в аэропорт просят закладывать дополнительное время.
Справка:
С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге состоится ежегодный экономический форум, который в 2018-м пройдет под девизом «Создавая экономику доверия». Странами – гостями форума в этом году станут Франция и Япония. Также в Петербурге ждут бизнесменов из США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Среди высоких гостей форума – президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, а также посол США в России Джон Хантсман.