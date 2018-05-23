Аэропорт Пулково получил более 200 заявок на прием бизнес-джетов в рамках ПМЭФ

Перед официальным открытием Петербургского международного экономического форума аэропорт Пулково получил 235 заявок на обслуживание воздушных судов деловой авиации.

Об этом сообщается 23 мая на официальной странице Пулково в Facebook. Также уточняется, что заявки продолжают поступать до сих пор, хотя основное прибытие гостей ПМЭФ ожидается именно сегодня, в «нулевой день форума». Прямо в аэропорту открыты пункты аккредитации для участников ПМЭФ, от Пулково до «Экспофорума», где и будет проходить съезд высоких гостей, курсируют специальные шаттлы.

На период проведения ПМЭФ в аэропорту введены усиленные меры безопасности — уже на подъезде к Пулково стоит контрольно-пропускной пункт для досмотра автомобилей. На поездки в аэропорт просят закладывать дополнительное время.