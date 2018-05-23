Губернатор Петербурга третий год подряд теряет в зарплате

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитался о доходах и имуществе за 2017 год. Согласно опубликованным 23 мая на сайте Смольного сведениям, глава города заработал меньше, чем в предыдущие годы.

Доходы Полтавченко в 2017-м составили 5,4 млн рублей. Сокращаются они все последние годы. Так, в 2016-м губернатор заработал 6,2 млн рублей, в 2015-м – 7,1 млн рублей. В его собственности по-прежнему нет личного автомобиля, зато есть пять земельных участков и жилой дом в 385 кв. м. В пользовании главы города также квартира площадью 210 кв. м. Ею владеет супруга Полтавченко. В пользовании у нее задекларирована еще одна квартира аналогичного метража. Жена губернатора, как и в 2014, 2015 и 2016 годах, заработала порядка 200 тысяч рублей.

Напомним, что самый богатый среди вице-губернаторов по итогам 2017 года – Александр Говорунов (годовой доход – 13,8 млн рублей). Также больше губернатора заработал вице-губернатор Олег Марков – 7 млн рублей.