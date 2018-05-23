Еще
22:30 23.05.2018
Новость часа
22:17
В Перми в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
Пришлите свою новость!
22:27
В Царском селе восстанавливают личные апартаменты Екатерины II
22:17
В Перми в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
22:07
Сальмонеллу в Мариинку пригласил Россельхознадзор
22:00
СМИ рассказали о стоимости организации встречи между Трампом и Порошенко
21:49
Посольству России в Лондоне не понравилось видеообращение Юлии Скрипаль
21:39
Порошенко назвал условие использования американских Javelin в Донбассе
21:20
Конте сформирует правительство Италии
20:50
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 мая
20:30
Концерт к ЧМ-2018 с участием Земфиры поменял прописку
20:23
Оперные звёзды прочитали скороговорки
20:11
Кандидат на пост главного тренера «Зенита» Семак станет экспертом «Матч ТВ» во время ЧМ-2018
20:05
КАД снова закрыли ради кортежей, пробка и на Пулковском шоссе
20:02
Сарри, претендующий на пост главного тренера «Зенита», уволен из «Наполи»
19:49
Юлия Скрипаль дала первое интервью после выздоровления: «Я надеюсь вернуться домой в мою страну»
19:45
Cisco: Российские хакеры готовят атаку на Украину во время финала Лиги чемпионов
19:35
Специалиста по долговому рабству могли убить за участие в обнальных схемах
19:24
Аэропорт Пулково получил более 200 заявок на прием бизнес-джетов в рамках ПМЭФ
19:20
Губернатор Петербурга третий год подряд теряет в зарплате
18:54
КС расширил право на «третью» отсрочку от армии
18:41
В Кронштадте задержали пирата на надувной лодке, похитившего водолазный костюм
18:36
ОСК выходит из финской верфи Arctech и «порочного круга санкций»
18:30
Борис Ротенберг об учителе Путина: Он увел нас с улицы
18:07
Президент ОСК заявил, что петербургские верфи могут получить заказ на 50 сухогрузов
18:00
Названа стоимость проезда по новому участку трассы Москва - Петербург
17:52
Сквер перед посольством России в Вильнюсе назвали именем Бориса Немцова
17:47
МЧС: В карты метеорологов вкралась ошибка, в Петербурге нет оранжевого уровня опасности
17:41
Помощник Путина рассказал, как президент будет работать на ПМЭФ-2018
17:22
В Ломоносове продали деревянный региональный памятник
17:16
СМИ: Белых собирается работать в колонии библиотекарем
17:12
У аэропорта Пулково сделали бесплатную парковку
17:10
Госдуму просят ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов
17:10
В Новой Голландии спилят все клены
17:05
Петербургский автопром вырос в апреле на 11% после провала в марте
17:02
Верховный суд признал законным проект планировки «Планетограда»
16:51
Россия хочет упростить доступ к портам для стран ЕАЭС
16:46
В Помпеях обнаружили новые «дельфиньи» фрески
16:41
Петростат: петербуржцы снова начали экономить на еде
16:36
Памятные купюры к ЧМ-2018 показали петербуржцам
16:29
Путин приехал в Петербург на турнир по дзюдо в память о своем тренере
16:27
Володин: Депутаты не поедут отдыхать туда, где к ним плохо относятся
16:19
Греция хочет организовать круизную линию с Россией
16:09
Краснопутиловскую подтопила холодная вода, движение ограничено
16:00
Пресс-секретарь Навального арестована на 25 суток
15:43
Лунев назвал ерундой ситуацию с главным тренером «Зенита»
15:25
Невнимательный водитель сбил байкера в Колпино
15:22
В Петербурге и области ввели оранжевый уровень опасности
15:10
Десятки тысяч париков и шапок болельщиков к ЧМ не пустили в Россию
15:02
В Купчино труба с кипятком не прошла испытаний на прочность
14:58
Полиция подала в суд на петербургского оппозиционера, раскрывшего преступление вместо нее
14:45
СК не счел преступным «турецкий плен» петербургской школьницы
14:42
СМИ: Сарри летит в Петербург — знакомиться с инфраструктурой «Зенита»
14:34
Компания Марины Сечиной пожаловалась в Центробанк на рейдеров
14:27
Генштаб РФ: Дамаск освобожден от боевиков
14:25
Петербургская «Ночь музеев» раскрыла число посетителей
14:10
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
14:06
В Петербурге наркоторговцев обвиняют в легализации 11 млн рублей
13:54
В Sberbank CIB продолжаются увольнения из-за отчета с критикой «Газпрома»
13:38
В Госдуме склоняются к тому, чтобы не наказывать ВТБ из-за отказа работать с Дерипаской
13:26
Лев Лурье 8 сентября запустит городскую акцию памяти о блокаде
13:16
Северные страны пообещали запустить коммерческую сеть 5G к 2019 году
13:12
Греф: Сбербанк ждет притока амнистированных денег из-за рубежа
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
23.05.2018 19:20

Губернатор Петербурга третий год подряд теряет в зарплате

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отчитался о доходах и имуществе за 2017 год. Согласно опубликованным 23 мая на сайте Смольного сведениям, глава города заработал меньше, чем в предыдущие годы.

Доходы Полтавченко в 2017-м составили 5,4 млн рублей. Сокращаются они все последние годы. Так, в 2016-м губернатор заработал 6,2 млн рублей, в 2015-м – 7,1 млн рублей. В его собственности по-прежнему нет личного автомобиля, зато есть пять земельных участков и жилой дом в 385 кв. м. В пользовании главы города также квартира площадью 210 кв. м. Ею владеет супруга Полтавченко. В пользовании у нее задекларирована еще одна квартира аналогичного метража. Жена губернатора, как и в 2014, 2015 и 2016 годах, заработала порядка 200 тысяч рублей. 

Напомним, что самый богатый среди вице-губернаторов по итогам 2017 года – Александр Говорунов (годовой доход – 13,8 млн рублей). Также больше губернатора заработал вице-губернатор Олег Марков – 7 млн рублей. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»

«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00

15 мая компания Л1 празднует свой день рождения

Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ рассказали о стоимости организации встречи между Трампом и Порошенко
Конте сформирует правительство Италии
Губернатор Петербурга третий год подряд теряет в зарплате
Помощник Путина рассказал, как президент будет работать на ПМЭФ-2018
Госдуму просят ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов
Путин приехал в Петербург на турнир по дзюдо в память о своем тренере
Володин: Депутаты не поедут отдыхать туда, где к ним плохо относятся
Генштаб РФ: Дамаск освобожден от боевиков
В Госдуме склоняются к тому, чтобы не наказывать ВТБ из-за отказа работать с Дерипаской
Российский союз туриндустрии: Booking.com не заблокируют, потому что он удобный
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Статус владельцев кабинета в «Невской ратуше» определит пол
Всеволод Чаплин: Будущего патриарха нужно искать в Петербурге, Пскове или Киеве
«Если общество не реагирует, то Счётная палата бессмысленна»
Владимир Яковлев про Виталия Мутко: «Мне не смешно. Скорее грустно»
Майские, очередные: Мы наш, мы новый мир построим
Новое правительство. На что влияет перемена мест
Что сделали девять зампредов правительства за шесть лет
Инаугурация в Instagram: "Это важнее свадьбы"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин приехал в Петербург на турнир по дзюдо в память о своем тренере

Оперные звёзды прочитали скороговорки

В Новой Голландии спилят все клены

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
pixabay.com
25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
23.04.2018 11:55
В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2018 года
23 апреля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 3000-го покупателя с начала года
фото предоставлено PR-службой Группы «Эталон»
20.04.2018 17:25
Студенты вновь посетили стройплощадку Группы «Эталон»
В апреле две группы студентов Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого побывали на строительной площадке «Дома на Обручевых», который «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Академическая».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.