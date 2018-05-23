Дегустатора могли закопать за обнал

Убийц 48-летнего специалиста по долговому рабству Игоря Родионова ищут среди клиентов каршеринговой компании YouDrive. Спутниковый сигнал арендованного автомобиля вывел на спешно выкопанную могилу.

Родионова похитили у своего дома под прицелом видеокамер и увезли на заметной машине, которая и помогла полиции начать раскопки у особняка в Лисьем Носу. Юридическая практика убитого была скорее забавной, чем опасной, и Следственный комитет проверяет версию показательной казни, на которую, возможно, решились пользователи обнальных схем.

Последний раз директор юридической фирмы «Родионов» позвонил жене за пять минут до похищения. Сказал, что подходит к своему подъезду на Савушкина. Был поздний вечер 21 мая.

Троих мужчин в спортивных куртках с капюшонами увидела в окно соседка. На ее глазах юриста силой запихнули на заднее сиденье автомобиля Nissan X-Trail с цветографией каршерингового сервиса YouDrive.

Через семь минут о похищении знала дежурная часть 25-го отдела Приморского УМВД и сделала пометку «пропал без вести».

Номера с машины были сняты. Эта мера предосторожности выглядела наивно. Автопарк YouDrive оборудован спутниковыми маячками, сигнал выводится на диспетчерскую и мобильные приложения.

По данным «Фонтанки», к утру 23 мая маршрут Nissan был изучен, по нему пустили кинологов. В одном из мест остановки, у особняка на Полянской дороге в Лисьем Носу, собаки указали точное место. Тело Игоря Родионова выкопали из земли. Похищение стало убийством.

Аренда Nissan X-Trail в YouDrive стоит 14 рублей в минуту, можно взять машину и на сутки. Пользователям-новичкам она не выдается. Тот, кто 21 мая арендовал Nissan, предоставил паспортные данные и оставил фотографию.

В 2016 году Родионов основал фирму. Себя называл юристом с более чем пятнадцатилетней практикой, предлагал услуги по досудебному и судебному взысканию дебиторской задолженности и защите от кредиторов. Фирма официально специализировалась на праве и оценке рисков, но финансовые отчеты свидетельствуют скорее об отсутствии деятельности.

На рынке взысканий Игорь Родионов известен был мало, в арбитражных судах его не замечали.

«Немного консультировал должников, проводил вебинары «Как заработать на чужих долгах», разбирал кредитную политику банков, но это скорее можно назвать символическими занятиями», – уточняет собеседник «Фонтанки», знавший погибшего.

Родионова в шутку прозвали Дегустатором после его скромной попытки отметиться на юридическом поприще тяжбой с кондитерской фабрикой. Она разместила объявление о вакансии дегустатора, в требованиях к соискателям указав возраст от 23 до 45 лет. Игорь Николаевич подал во Фрунзенский суд иск о запрете на распространение дискриминационной информации и публичных извинениях за ограничение в трудовых правах по признаку возраста, но так как он лично не устраивался на работу, а выступил защитником неопределенного круга лиц, то ему отказали.

«Дискриминировать абстрактных людей нельзя», – заключил суд. О тяжбе чуть-чуть писала местная пресса, но сделать себе имя среди цивилистов Родионов не смог.

По некоторым данным, основной заработок юристу приносило обналичивание денежных средств. Крупный бизнес к нему не обращался, репутацию он не заработал, но и дельцам поменьше требуется время от времени провести значительные суммы через цепочку юрлиц с имитацией договоров поставки и последующим обналичиванием.

Гонорар обнальщиков обычно выражен в проценте от вверенной ему суммы. Иногда появляется соблазн всю эту сумму оставить себе и списать на форс-мажорные обстоятельства. Например, полицейскую облаву, благо уголовные дела о незаконной банковской деятельности в Петербурге возбуждаются регулярно.

Убийство Родионова, учитывая обилие оставленных зацепок, можно назвать демонстративным. Оно совпало с раскрытием еще одной публичной казни. На днях задержали подозреваемых в убийстве бывшего наркодилера, который не только вышел из бизнеса, но и стал ему сопротивляться.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»