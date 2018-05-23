КС расширил право на «третью» отсрочку от армии

Конституционный суд РФ запретил военкоматам призывать на военную службу студентов колледжей и лицеев, которые уже израсходовали предусмотренные законом отсрочки.

Как сказано в постановлении, 23 мая опубликованном на сайте суда, КС снова признал неконституционными положения закона «О воинской обязанности и военной службе», которые ставят в неравное положение призывников, отметивших совершеннолетие ещё в школе. Судьи указали, что использованная в школе отсрочка не должна учитываться не только для студентов магистратуры, но и для тех, кто получает среднее профессиональное образование.

Поводом для рассмотрения стал запрос Ленинского суда Петербурга, куда обратился студент Александровского лицея Иван Соловьев. Он попал под призыв, едва проучившись полгода, поскольку первую отсрочку получил ещё в одиннадцатом классе, а вторую — по окончании школы. Конституционный суд изучил дело без проведения слушаний, разрешив вопрос на основании ранее высказанной правовой позиции.

Напомним, 17 апреля Конституционный суд огласил постановление, разрешающее попавшим под призыв студентам магистратуры сначала завершить обучение, а потом отдавать долг родине. Представители президента, Госдумы, Федерального собрания и прокуратуры выступали за обратную последовательность, но КС поручил федеральному законодателю внести изменения в закон.