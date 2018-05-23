В Кронштадте задержали пирата на надувной лодке, похитившего водолазный костюм

Пиратское нападение на плавающий отель попытался совершить злоумышленник в Кронштадте. Капитан надувной лодки разжился чужим водолазным костюмом, но всё-таки попался на крючок правоохранителей.

Как рассказали 23 мая в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, инцидент произошел днём 21 мая. К плавучему отелю «Форт Константин» в Кронштадте подобралась надувная лодка. Сидевший в ней мужчина разбил иллюминатор у прогулочного судна и нырнул в служебную каюту. Из ценного там нашёлся только водолазный костюм, его неизвестный переправил на свой надувной борт, а затем вернулся в поисках наживы повесомее.

Пришвартовавшуюся лодку заметили работники отеля и нажали на тревожную кнопку. На сигнал прибыли гвардейцы. Они подкараулили 32-летнего пирата у разбитого иллюминатора и задержали его. Жителя Карелии, приехавшего в Петербург на заработки, отправили в отдел полиции.