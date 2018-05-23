ОСК выходит из финской верфи Arctech и «порочного круга санкций»

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов 23 мая, в нулевой день Петербургского экономического форума, заявил о том, что ОСК в ближайшее время минимизирует участие в своей финской верфи.

«Нам нужно пойти на удовлетворение требований наших финских коллег, и мы в ближайшее время закроем сделку по выходу из капитала верфи Arctech на 55%. При этом на 45% мы останемся совладельцами верфи, что позволит продолжать работу и выйти из порочного круга санкций, который нам мешает», – сказал Рахманов.

Сделка, по словам главы ОСК, будет безденежной и будет подразумевать обмен акциями с хорватской группой. Сделка будет закрыта в ближайшие несколько недель. Отметим, «Фонтанка» ранее писала, что среди претендентов на покупку финской верфи рассматривается хорватская инвестиционная компания Kermas — ее штаб-квартира находится в Хельсинки. Напомним, в ОСК задумались о продаже актива из-за санкций — корпорация не может проводить операции с иностранными банками.