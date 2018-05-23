Маленькая прогулка по городу большого джаза

В Петербурге стартуют дни джаза. С известными джазменами "Фонтанка" прогулялась по легендарным джазовым местам нашего города.

Прогулку по «джазовому Петербургу» нужно начинать с посещения Академической Капеллы на набережной Мойки, 20. Именно здесь, в зале Капеллы, 28 апреля 1927 года впервые выступил «Первый концертный джаз-банд» Леопольда Теплицкого.

С того самого дня судьба Ленинграда, а потом и Санкт-Петербурга оказалась неразрывно связана с музыкой, о которой французская писательница Франсуаза Саган сказала: «Джазовая музыка – это освобождение», а ее современник, ленинградский писатель Сергей Довлатов заметил, что «подлинный джаз — это искусство самовыражения, самовыражения одновременно личности и нации».



Итак, экскурсию по местам джазовой славы Петербурга лучше всего начинать с живописных дворов Капеллы. Оттуда можно всего за несколько минут дойти до площади Искусств. В конце 20-х гг. в Большом зале Государственной Академической Филармонии (Михайловская ул., 2/9) все тот же Леопольд Теплицкий (1890 – 1965) выступал, например, вместе с чернокожей певицей Коретти Арле-Тиц, которая была родом из Нью-Йорка, пела в будапештском кабаре, вышла замуж за русского пианиста и продолжила свою карьеру в советской России.

Здесь же рядом – по адресу площадь Искусств, 1 – на сцене Малого оперного (Михайловского) театра 18 марта 1929 года впервые выступил оркестр Леонида Утесова «Теа-джаз» (позднее – Государственный джаз-оркестр РСФСР). Кстати, легенда отечественной эстрады Леонид Утесов вместе с еще одной советской суперзвездой Исааком Дунаевским на рубеже 20-х – 30-х гг. сделали все, чтобы созданный примерно в то же самое время Ленинградский Мюзик-Холл в кратчайшие сроки завоевал всесоюзную популярность.

С площади Искусств можно пройтись по Итальянской улице в сторону Малой Садовой и Манежной площади. В легендарном Доме Радио в первой половине 30-х годов XX века записывали свои произведения Георгий Ландсберг и Борис Крупышев из оркестра «Ленинградская джаз-капелла». Спустя десятилетия – в 1962 году – в здании Михайловского манежа (Зимнего стадиона) с ошеломляющим успехом прошли гастроли «истинного поэта кларнета», легендарного американского джазмена Бенни Гудмена. И это – только представьте себе! – в разгар холодной войны, когда советские ракеты стояли на Кубе, а американские – в Турции.

Еще одним джазовым «местом силы» стала в начале 30-х годов расположенная на Моховой улице квартира моряка, поэта и прославленного фильмом «Мы из джаза» энтузиаста этой музыки Сергея Колбасьева.

Удивительно, но ленинградцы не забывали о джазе даже в годы блокады. Чего стоит только тот факт, что в то трагическое время капельмейстером базирующегося в Кронштадте военного оркестра Краснознаменного Балтийского Флота был один из основоположников советского джаза, трубач и дирижер Иосиф Вайнштейн (1918 —2001).

В 1958 году в Ленинграде появился первый джаз-клуб «Д-58». Вскоре из ДК им. Горького (пл. Стачек, 4) клуб переехал в ДК им. Кирова (Большой проспект Васильевского острова, 83в) и просуществовал там около года. В 1962 году при Клубе молодежи в ДК им. Ленсовета на Каменноостровском проспекте, 42а, была создана джазовая секция, которая со временем превратилась в легендарный джаз-клуб «Квадрат». В истории «Квадрата» есть и страница, связанная с деятельностью компетентных органов, которые якобы поучаствовали в создании джазового клуба: по заданию партии и правительства сотрудники ясно какого ведомства проанализировали, где молодежь чаще всего совершает преступления. Оказалось, что на квартирах. И тогда Комсомол с профсоюзами немедленно получили задание заманивать молодых людей в общественные места. А чем заманить? Конечно же, модной музыкой! К сожалению или к счастью, но об этом стремлении властей контролировать послевоенную молодежь неформальные лидеры клуба «Квадрат» узнали сильно позже.

В 1965 году здесь же – в ДК им. Ленсовета – проходит первый Ленинградский фестиваль джазовой музыки. В 1967 году по Неве впервые прошел так называемый джазовый пароход. Но поклонники джаза рано радовались. К этому времени комсомольские лидеры решили, что с джазом им не по пути. Громадье планов рассыпалось в один миг. После отчета клуба в городском комитете ВЛКСМ руководителям «Квадрата» приказали перенести его из ДК им. Ленсовета в ДК им. Кирова и больше к комсомольскому начальству за помощью не обращаться. Потом уже стало известно, что по дипломатическим каналам советские партийные деятели получили информацию о том, что в «мятежной Чехословакии» любительские джазовые клубы стали более популярны, чем Комсомол...

В ДК им. Кирова, где когда-то совсем недолго функционировал первый джазовый клуб Ленинграда «Д-58», работа «Квадрата» продолжалась до середины 80-х. Именно там выпускался самиздатовский журнал «Квадрат», проходили ночные джемы и даже мемориальные концерты, посвященные, например, 70-летию Эллингтона, 80-летию Армстронга или памяти Колтрейна. После того, как ДК окончательно развалился, причем в прямом смысле этого слова – здание требовало капитального ремонта, клуб перенесли в Ленинградский дворец молодежи (ЛДМ) на улице профессора Попова, 47. Это произошло осенью 1986 года, а уже весной 1987-го на Аптекарской набережной состоялся первый фестиваль «Джаз над Невой».

Однако стоит вернуться к нашему маршруту. С Манежной площади можно прогуляться до площади у Казанского собора. Здесь прямо на улице в 60-х годах прошлого века также звучал джаз, в том числе, в исполнении участников созданного в конце 50-х оркестра «Ленинградский Диксиленд».

Многие думают, что «Казань», то есть территория у Казанского собора, стала островком свободы лишь в 80-х гг. прошлого века: хиппи, панки, рок-гитары... Но, на самом деле, все эти «неформалы» пришли на место, давно освоенное джазменами. В 60-е здесь, по свидетельству очевидцев, собирались люди и просто ждали: они знали, что рано или поздно у Казанского начнут играть. Концерты длились до появления милиции, после чего зрители разбегались, а музыканты рисковали очутиться в отделении. Иногда, чтобы была возможность побыстрее удрать, джаз играли просто с грузовика.

От Казанского собора наш маршрут лежит на Загородный проспект, где в доме № 27 1 января 1989 года открылась «Петербургская Филармония джазовой музыки». А с 1994 года в филармонии ежегодно проходит Международный фестиваль джаза «Свинг Белой ночи». С 2005 года в Петербурге проходит еще один джазовый фестиваль под названием «Петроджаз». Этот фестиваль стал преемником Петропавловского джаз-фестиваля, который проходил в Петропавловской крепости. Позже «Петроджаз» от Петропавловки переместился на площадь Островского. В разные годы на сцену этого фестиваля выходили такие музыканты, как басисты Маркус Миллер и Шез Райя, саксофонист и трубач Игорь Бутман, королева электросвинга Элис Франсис, датский саксофонист Ян Харбек, мультиинструменталист и руководитель «Петербургской Филармонии джазовой музыки» Давид Голощекин и многие-многие другие.

Кстати, помимо джазовой филармонии в современном Петербурге джаз можно услышать в легендарном клубе JFC на Шпалерной ул., 33. Изначально этот клуб под другим названием находился в Таврическом саду, после чего переехал на Шпалерную, где и находится по сей день. Помимо JFC знатоки и любители джаза называют и другие места, например, джаз-кафе «Белая ночь» (Набережная реки Фонтанки, 59) джаз-клуб «Красный лис» (ул. Маяковского, 50) и бар «The Hat» на Белинского, 9, где по вечерам выступают не только профессионалы, но и начинающие джазмены.

«Фонтанка» благодарит за помощь в подготовке и съемках этого проекта музыканта Александра Вальтеровича Петерсона, Заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Борисовича Фейертага, председателя Совета директоров группы компаний «РосСтройИнвест» Федора Олеговича Туркина, Народного артиста РФ, руководителя Петербургской Филармонии джазовой музыки Давида Семеновича Голощекина, саксофониста Дениса Юрченко, а также руководство Государственной академической капеллы.

Материал публикуется в партнерстве с группой компаний «РосСтройИнвест».