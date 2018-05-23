Борис Ротенберг об учителе Путина: Он увел нас с улицы

Совладелец СМП-Банка миллиардер Борис Ротенберг рассказал «Фонтанке» о своих особых отношениях с тренером по дзюдо Анатолием Рахлиным, которому 23 мая исполнилось бы 80 лет. В Петербурге проходит юношеский турнир его памяти, на который приехал президент России. Напомним, Рахлин также известен как тренер и учитель Владимира Путина.

«Рахлин увел нас с улицы. К нему меня привёл отец, когда мне было 11 лет, хотя в те годы было принято начинать заниматься дзюдо гораздо позже. Ну, я ещё гимнастикой и акробатикой занимался, поэтому мне было полегче. Мне еще нужно было набрать веса до 44 кг — никак не мог набрать. Я весил 37. И вот отец меня передал Рахлину и сказал: делайте с ним, что хотите. С тех пор мы тренировались каждый день у него. Он всегда настраивал нас на победу, чтобы мы выходили на татами и выигрывали каждую схватку. Вот это чувство победы с тех пор присутствует со мной всегда, какими бы делами я ни занимался. Рахлин — главный учитель в моей жизни. Я до сих пор часто думаю в разных жизненных ситуациях: а как бы он поступил, что бы он сказал? Мне его не хватает. Когда я работал уже в Финляндии, он ведь ко мне приезжал, помогал, что-то советовал», – признался Борис Ротенберг в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» на турнире им. Рахлина в «Юбилейном».