Президент ОСК заявил, что петербургские верфи могут получить заказ на 50 сухогрузов

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в нулевой день Петербургского международного экономического форума, 23 мая, заявил, что корпорация вступила в переговоры с заказчиком, который хотел бы получить 50 сухогрузов. Не опционом, а сразу. В масштабном проекте обязательно будут участвовать петербургские верфи, уточнил Рахманов.

– Это не фантазия. Конкретный, реальный заказчик, с которым мы вступили в переговоры. Он российский, – отметил глава ОСК 23 мая. – Пока сохраню интригу – либо мы с ними договоримся в ближайшие 2 – 3 недели, либо не договоримся.

По словам Рахманова, в этом проекте смогут участвовать сразу 4 – 5 верфей, а финальная сборка будет осуществляться уже в Поволжье, потому что суда предполагается использовать на южных маршрутах.

– Петербургские верфи, если мы договоримся, будут участвовать обязательно, – подчеркнул Рахманов.