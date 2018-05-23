Китайцы сделали «Bugatti» и «Lamborghini» за 300 тысяч рублей

Китайцы умеют удивлять: пока ещё неизвестная широкой мировой общественности компания Shandong Qilu Fengde из провинции Shandong создала собственный аналог Bugatti и Lamborghini. Об этом 23 мая сообщает carnewschina.com.

Глазам пользователей предстало не изделие топового бренда концерна VAG, а продукт сумрачного китайского гения. На самом деле «под волчьей шкурой» – это сугубо мирный электромобиль, да еще так называемый LSEV (Low Speed Electric Vehicle). Максимальная скорость вас удивит, но не так, как удивляет скорость «взрослого» Chiron. На P8 (так называется эта машина) теоретически можно разогнаться до 65 км/ч! Правда, сделать это невозможно, поскольку скорость ограничена электроникой до 50 километров в час для того, чтобы на P8 можно было ездить без прав вообще.

Остальные характеристики для тех, кто заинтересовался: электрический мотор «Бугатти» имеет мощность 3,35 лошадиные силы (три и тридцать пять сотых), заряда батареи хватает на 150 км пути. Полностью заряжается машина от обычной розетки 200 вольт за 10 часов, других способов зарядки не предусмотрено.

И последнее: кроме «Бугатти» компания Shandong Qilu Fengde на той же «платформе» выпускает Audi R8 и Lamborgini Aventador.

Стоимость этих машин соответствующая – около 4 тысяч евро (примерно 300 тысяч рублей).