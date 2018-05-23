Сквер перед посольством России в Вильнюсе назвали именем Бориса Немцова

Вильнюсский городской совет 23 мая постановил: сквер возле российского посольства будет носить имя Бориса Немцова. Как сообщил в "Твиттере" глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, «за» проголосовали 32 депутата, один «против», один воздержался. Решение вступает в силу уже завтра.

Это уже второй случай, когда сквер у российского посольства получает имя Немцова. Первый, напомним, имел место в Вашингтоне. В феврале участок Висконсин-авеню напротив посольства России в столице США стал именоваться Boris Nemtsov Plaza. Возможность поступить точно так же сейчас рассматривают и в Киеве.

В России ни улиц, ни скверов имени Немцова нет. В марте на его доме в Москве установили мемориальную табличку; чтобы это произошло, понадобилось обращение кандидата в президенты Ксении Собчак, до ее инициативы мэрия столицы отказывалась разрешить установку таблички. Стихийный мемориал памяти Немцова на Большом Москворецком мосту по-прежнему периодически подвергается набегам коммунальщиков.

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту столицы 27 февраля 2015 года. Пятеро выходцев из Чечни, признанные исполнителями убийства, осуждены на сроки от 11 до 20 лет. Заказчика не нашли. В семье Немцова полагают, что это заместитель командира чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев.