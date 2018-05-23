МЧС: В карты метеорологов вкралась ошибка, в Петербурге нет оранжевого уровня опасности

Погода в Северной столице не несёт угрозы. Оранжевый уровень опасности распространяется на Ленинградскую область и не задевает границы города.

Как объяснили в пресс-службе МЧС Петербурга 23 мая, Петербург попал в оранжевую зону случайно. Город закрасили при составлении карты метеорологи. Реальных погодных бедствий в Северной столице в ближайшее время не ожидается.

Ранее синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности 23 и 24 мая. В эти дни высока вероятность возникновения лесных пожаров. Угрозу объявили во всех регионах cеверо-запада страны, кроме Калининградской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и республики Коми. Также, как оказалось, ничто не грозит Петербургу.