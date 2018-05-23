Помощник Путина рассказал, как президент будет работать на ПМЭФ-2018

Работа президента России на Петербургском международном экономическом форуме начнется еще до его официального открытия. Как пишет РБК, об этом журналистам рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Он уточнил, что уже вечером 23 мая российский президент встретится с лидером Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой, который, кстати, приехал на форум по собственной инициативе. В первый официальный день ПМЭФ, 24 мая, Путин проведёт переговоры с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отметим, французский лидер посетит Россию впервые после своего избрания. Он приедет вместе со своей женой Брижит. Как рассказал Ушаков, возможно, президенты России и Франции проведут и переговоры тет-а-тет.

В тот же день Путин пообщается с международным экспертным советом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. В переговорах примут участие суверенные фонды Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Китайская инвестиционная корпорация.

25 мая начнется с участия Путина и Макрона во встрече с деловыми кругами Франции и России, а потом с представителями гражданского форума «Трианонский диалог». После этого оба лидера, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ примут участие в пленарном заседании ПМЭФ. По словам Ушакова, речь Путина будет посвящена важности повышения уровня доверия в международном сообществе.

Напомним, Владимир Путин уже прибыл в Петербург. Он наблюдает за выступлениями на турнире по дзюдо имени Анатолия Рахлина (тренера президента).