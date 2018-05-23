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23.05.2018 18:00

Названа стоимость проезда по новому участку трассы Москва - Петербург

Стоимость проезда по платной трассе М11 после открытия нового участка изменится. С учетом запуска движения по 200-километровому участку в Тверской и Новгородской областях цена проезда составит от 356 до 660 рублей. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба «Автодора».

Движение по новому участку должно быть открыто в июне. Он станет продолжением уже работающей в Тверской области дороги (50 км в обход Торжка и 70 км в обход Вышнего Волочка). То есть окажется сквозным проезд по 330 километрам новой трассы (с 208-го по 543-й километр).

Получается, что при оплате наличными проезд по всей уже открытой дороге днём для легковушки будет стоить 660 рублей. При оплате транспондером, который принимается «Автодором», скидка составит 20 процентов (528 рублей). Самый дешёвый вариант будет при наличии специального транспондера «T-pass» – 365,4 рубля.

Трасса М11 – скоростная платная дорога между Москвой и Петербургом. Её длина составляет 669 километров. С открытием нового участка в июне строительство подойдёт к экватору. Расчетная скорость движения по магистрали составляет 150 километров в час.


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