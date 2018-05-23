Импортозаместить Booking.com

Известный сервис бронирования отелей все-таки имеет шанс попасть под запрет из-за контрамериканских санкций. Отечественные конкуренты потирают руки, отельеры хватаются за голову.

Заявление Ростуризма о возможной блокировке Booking.com посеяло панику на гостиничном рынке. По словам отельеров, принадлежащий американцам сервис приносит им две трети клиентов. Минкульт постарался успокоить отрасль. Но не слишком в этом преуспел.

«Блокировка Booking.com является не государственной, а частной инициативой»,- заявила сегодня директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры Ольга Ярилова. Информация о том, что Ростуризм по просьбе Минкульта решил проработать вопрос о целесообразности блокировки в России сервиса подбора отелей Booking.com, появилась поздно вечером 22 мая. Поручение, которое ведомство дало Ростуризму, стало реакцией на обращение Сергея Войтовича, руководителя группы компаний «Свой туристический сервис».

«Само министерство культуры не имеет ни полномочий запретить сервис, ни планов его регулировать. Работе сервиса booking.com на территории Российской Федерации ничто не угрожает», – утверждает Ольга Ярилова в своем сегодняшнем заявлении.

Но в этих словах есть доля лукавства. Ростуризм должен отреагировать на обращение коллег и высказать свою позицию до 4 июня. Если она окажется не в пользу Booking.com, дальнейшую судьбу сервиса в России будет решать правительство. Поскольку агрегатор принадлежит американской компании Booking Holdings, шансы на волне кампании по противодействию американским санкциям попасть под запрет для него велики.

Что касается компании «Свой туристический сервис», предложившей убрать конкурента, то она является не только владельцем сайта по бронированию отелей Svoy-hotel.ru, но и подрядчиком госструктур. Среди ее заказчиков – сам Ростуризм, а также министерство культуры Калининградской области и департамент образования Кемеровской области. По данным СПАРК, в 2017 году она заключила контракты на 24 млн рублей, в 2018-м — еще на 16 млн.

Войтович объясняет свое обращение в Минкульт тревогой за потребителя и государство. В интервью порталу trn-news.ru он поставил под сомнение законность бизнеса Booking.com в России, заявив, что сервис бронирования занимается, «по сути, туроператорской деятельностью без статуса туроператора». Войтовича смущает, что компания не несет ответственности перед туристами и даже передает персональные данные россиян третьим лицам, среди которых может быть... правительство США.

В ответ на запрос «Фонтанки» в компании «Свой туристический сервис» пояснили, что предложили запретить Booking.com работать только с российскими отелями, а соотечественники смогут продолжить бронировать гостиницы в других странах.

Потеря российского рынка для агрегатора может стать ощутимым ударом: из 420,5 млн пользователей, которые зашли в апреле на сайт, 7,5% были из России. В компании не ответили на запрос «Фонтанки» о возможных последствиях блокировки, но дали понять, что от этого пострадают все участники туристического рынка. «Booking.com способствует развитию туризма в России, привлекая путешественников со всего мира в российские отели», – напомнили в пресс-службе.

В случае запрета Booking.com Россия может недосчитаться туристов, соглашаются опрошенные «Фонтанкой» отельеры и туроператоры. По оценке генерального менеджера отеля «Гельвеция» Юниса Теймурханлы, в Петербурге через сервисы онлайн-бронирования сдается 15 – 20% номеров летом и 45 – 55% зимой. Причем 90% из них — через Booking.com. Набирают обороты и другие сервисы, например среди американцев популярен сервис Expedia, среди немцев – HRS. Но это тоже иностранные ресурсы. «Доля российских игроков на этом рынке очень незначительна», – говорит отельер.

В первую очередь пострадают небольшие независимые отели, для которых Booking.com был ключевым источником клиентов, считают эксперты.

Предъявляемые сервису претензии в незаконной туристической деятельности, по мнению участников рынка, необоснованны. «Booking.com не является туроператором, ведь сам он не формирует и не продает туры. Действуя как простой агент, он не обязан даже иметь лицензию на осуществление туристской деятельности», – считает Юнис Теймурханлы.

Если под запрет попадут и другие иностранные сайты бронирования, часть путешественников вернется к практике покупки путевок, считает генеральный директор компании «Петротур» Игорь Мазулов. «Отелям придется отдавать квоты Booking.com туроператорам», – говорит он. Но многие иностранные туристы просто не доедут до России. «Это в основном молодежь, которая нацелена на самостоятельные путешествия», – пояснил он.

Выиграть в случае запрета работы Booking.com могут его отечественные аналоги – Ostrovok.ru, 101hotels.ru, OneTwoTrip, hotels.ru.

«Свято место пусто не бывает, бронировать гостиницы и путешествовать люди не перестанут», – говорят в Svoy-hotel.ru. Но уверяют, что сами на долю Booking.com не претендуют, поскольку работают только с корпоративными клиентами. Прочие игроки делиться своими ожиданиями не торопятся. Так, OneTwoTrip отказался от комментария. Номера 101hotels.ru не отвечают, в hotels.ru сообщили, что не общаются с прессой.

По мнению Юниса Теймурханлы, российские сервисы бронирования не смогут стать полноценной заменой Booking.com. «Им не доверяют ни россияне, ни иностранцы», – говорит он. Чтобы переломить ситуацию, нужны серьезные вливания в сервис и маркетинг. Но и это не гарантия успеха. Так, созданный петербурженкой Мариной Колесник портал Oktogo.ru смог привлечь 5 млн долларов от польского инвестиционного фонда в 2015 году, но уже в 2016-м ушел с рынка из-за финансовых проблем.

Глава комитета Смольного по туризму Андрей Мушкарев считает, что запретить Booking.com избирательно, только для отечественных отелей, невозможно. Придется или блокировать его полностью, или никак.

«Чтобы развивать туризм, России, наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы наши отели были максимально представлены во всех сервисах бронирования. А предложенное ограничение — это некрасивая попытка свести счеты с конкурентами», – заключил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»