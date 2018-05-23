В Ломоносове продали деревянный региональный памятник

Фонд имущества 23 мая продал с торгов региональный памятник — деревянный дом купца Волкова (Еленинская улица, д. 26/13, литера А). Цена в ходе торгов поднялась с 3 млн до 4,6 млн рублей. Покупателем стал Евгений Закопаев, один из совладельцев строительной компании «М-Строй».

В январе фонд анонсировал эти торги как «аукцион по продаже одного из самых архитектурно привлекательных рубленных деревянных домов Петродворцового района».

Памятник был расселен в начале 2013 года и брошен на произвол. В ночь с 23 на 24 апреля 2013-го там произошел серьезный пожар. В начале 2014-го градозащитникам удалось добиться проведения некоторых консервационных мероприятий. КГИОП тогда сообщал, что намерен обратиться в КУГИ для скорейшего поиска нового собственника.

Дом построен в конце XIX века, архитектор неизвестен. Изначально здание принадлежало лесопромышленнику, купцу 1-й гильдии, потомственному почетному гражданину Ораниенбаума Михаилу Волкову.