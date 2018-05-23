Во дворах ЖК «МореОкеан» будет цвести сирень

Setl City подготовила план благоустройства ЖК комфорт-класса «МореОкеан», который возводится в Приморском районе Петербурга. После окончания строительства в 2019 году во дворах двух домов ЖК будут высажены более 200 кустов сирени.

Всего застройщик планирует посадить около 3 тысяч кустарников и деревьев на территории жилого комплекса, среди них – кизильник и остролистный клен. Во дворе каждого корпуса появится детская игровая площадка с качелями, каруселью, песочницами, кольцом для баскетбола. Будет благоустроена площадка для отдыха взрослых и установлена деревянная беседка. Спортивную зону оборудуют тренажерами и теннисным столом.

Внутренний двор, ЖК «МореОкеан»

ЖК комфорт-класса «МореОкеан» представляет собой 2 жилых дома высотой 25 этажей, которые строятся на пересечении ул. Яхтенной, Оптиков и Богатырского пр. От метро «Комендантский проспект» и «Старая деревня» – 10 минут езды. Всего в 500 метрах от жилого комплекса расположится уникальный городской экопарк, разделенный на лесопарковую и парковую зоны. В лесопарковой зоне максимально сохранят природный ландшафт, а парковую часть оборудуют всем необходимым для отдыха и прогулок, в том числе детскими, спортивными, смотровыми площадками и спусками к водоемам.

ЖК «МореОкеан»

Эксклюзивным брокером проекта «МореОкеан» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «МореОкеан», застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/moreokean/ declarations