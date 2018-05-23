СМИ: Белых собирается работать в колонии библиотекарем

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых во время отбывания срока за взяточничество надеется освоить новую профессию. Как передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости, об этом 23 мая рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, Белых уверен, что сможет «организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне». Меркачева также сообщила, что Белых переживает о том, как он доберется до колонии. ОНК будет ходатайствовать во ФСИН о выделении медика для сопровождения бывшего чиновника.