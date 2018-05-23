СМИ: Белых собирается работать в колонии библиотекарем
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых во время отбывания срока за взяточничество надеется освоить новую профессию. Как передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости, об этом 23 мая рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
По ее словам, Белых уверен, что сможет «организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне». Меркачева также сообщила, что Белых переживает о том, как он доберется до колонии. ОНК будет ходатайствовать во ФСИН о выделении медика для сопровождения бывшего чиновника.
Справка:
Напомним, бывший губернатор Кировской области Никита Белых 1 февраля 2018 года приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. Все апелляции были отклонены.
По версии следствия, бывший губернатор Кировской области получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. Из них 200 тысяч – от предпринимателя Альберта Ларицкого в 2011 – 2012 годах за обещание взять под крыло фирму последнего, а также дать его инвестиционным проектам приоритетный статус. В то время бизнесмен владел ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». В 2013 году Ларицкого сменил Юрий Судгаймер. Дела в компаниях пошли плохо. Никита Белых, оценив масштаб коммерческой трагедии, попросил еще 400 тысяч евро. Как говорится в материалах уголовного дела, за эти деньги тогдашний губернатор дал слово Судгаймеру спасти фирмы от порчи лесных участков и парализации предпринимательской деятельности.