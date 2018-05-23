Госдуму просят ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов

Предложение наказывать депутатов за сексуальные домогательства направили в нижнюю палату российского парламента российские некоммерческие организации.

Текст письма 23 мая разместил сайт «Трансперенси Интернешнл — Россия». Авторы открытого письма (а это пять организаций) считают, что Госдума РФ должна разработать и принять кодекс депутатской этики. Этот документ, в том числе, должен запретить любые сексуальные отношения с людьми, с которыми депутаты общаются в силу своих профессиональных обязанностей. За нарушение этого правила общественники предлагают ввести наказание вплоть до прекращения полномочий.

Обращение адресовано главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой. Кроме «Трансперенси Интернешнл — Россия» его подписали проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ и три некоммерческие организации по защите прав женщин.