Госдуму просят ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов
Предложение наказывать депутатов за сексуальные домогательства направили в нижнюю палату российского парламента российские некоммерческие организации.
Текст письма 23 мая разместил сайт «Трансперенси Интернешнл — Россия». Авторы открытого письма (а это пять организаций) считают, что Госдума РФ должна разработать и принять кодекс депутатской этики. Этот документ, в том числе, должен запретить любые сексуальные отношения с людьми, с которыми депутаты общаются в силу своих профессиональных обязанностей. За нарушение этого правила общественники предлагают ввести наказание вплоть до прекращения полномочий.
Обращение адресовано главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой. Кроме «Трансперенси Интернешнл — Россия» его подписали проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ и три некоммерческие организации по защите прав женщин.
Справка:
Государственная Дума до сих пор не приняла кодекс депутатской этики, хотя соответствующие рекомендации содержатся в Конвенции ООН против коррупции, которую Россия ратифицировала в 2006 году. Группа стран против коррупции (ГРЕКО) также регулярно рекомендуют России разработать кодекс депутатской этики.
В феврале 2018 года журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Дарья Жук («Дождь») и Екатерина Котрикадзе (RTVI) обвинили в сексуальных домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого. «Русская служба Би-би-си» обнародовала расшифровку аудиозаписи, на которой Слуцкий называет Рустамову «зайчуткой» и предлагает стать его любовницей.
Думская комиссия по этике рассмотрела жалобы журналисток и не нашла нарушений в поведении депутата. После этого некоторые российские СМИ отозвали своих корреспондентов из Госдумы (их в ответ лишили аккредитации), или отказались работать со Слуцким.