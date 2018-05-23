У аэропорта Пулково сделали бесплатную парковку

Первая очередь краткосрочной бесплатной стоянки заработала в аэропорту Пулково 23 мая. Об этом сообщает управляющая компания аэровокзала «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Парковка находится по нечётной стороне Пулковского шоссе по направлению в аэропорт сразу после поста ДПС. От стоянки до терминала – около трёх километров.

В первую очередь парковки вошли 120 машино-мест, её площадь составляет около 6,5 тысячи квадратных метров. Работает она круглосуточно и предназначена только для легковушек. В ВВСС отмечают, что воспользоваться новой стоянкой смогут те, кто приехал в аэропорт слишком рано или вынужден встречать пассажира задержавшегося рейса.

По мнению генерального директора управляющей Пулково компании Владимира Якушева, стоянка в том числе позволит снизить количество нарушителей, стоящих на проезжей части у подъездов к терминалу и мешающих другим автомобилистам.

Отмечается, что объем инвестиций ВВСС в проект составил 26 миллионов рублей. Предполагается, что в будущем зона бесплатной стоянки будет расширена, но появится плата за пребывание на ней более трёх часов.