Петербургский автопром вырос в апреле на 11% после провала в марте

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota увеличили производство в апреле на 11%. Как следует из материалов Петростата, опубликованных 23 мая, они выпустили 32,8 тысячи машин, тогда как за аналогичный период прошлого года всего 29,5 тысячи.

Автопром вернулся к положительной динамике после провала в марте, когда снижение к прошлому году составило 9%.

Всего за четыре месяца с конвейера сошли 120,6 тысячи автомобилей, что на 8% больше, чем в январе – апреле 2017 года.

На данный момент автозаводы Петербурга выпускают девять моделей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.