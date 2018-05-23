Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах

Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран, получить массу ярких впечатлений без утомительных перелетов, переездов, сбора чемоданов и смены отелей. Все круизы организованы по системе «все включено». В стоимость входит питание в ресторанах и фудкортах лайнера, безалкогольные напитки, анимационная программа, мастер-классы для взрослых и детей, театральные шоу и специальные мероприятия.

Вот почему они так популярны:

Российский порт посадки – удобно добираться: самолетом, поездом или на машине;

Впервые на маршрутах из Питера – уникальный лайнер MSC Meraviglia и эксклюзивные шоу Cirque Du Soleil At Sea;

Русскоязычные группы – комфортное путешествие для всех пассажиров;

Дети до 12 лет путешествуют бесплатно;

Разные маршруты из Санкт-Петербурга, включая культовый еженедельный круиз «Музыка фьордов и города Балтики».

Круиз №2018_28 «Музыка фьордов и города Балтики»

Россия – Германия – Дания – Норвегия – Швеция – Эстония

15 дней, Северная Европа, Сезон: Лето 2018

Полюбоваться на норвежские фьорды, пройтись по городам Балтики, насладится красотой Северной Европы – все это вас ждет этим летом, если вы выберете самый популярный маршрут по Северной Европе.

Круиз №2018_32 «Петербургская премьера»

Россия – Финляндия – Германия – Норвегия – Швеция – Эстония

11 дней, Северная Европа, Сезон: Лето 2018

Побывайте на яркой премьере нового маршрута по Северной Европе, тем более что в этом году второго такого путешествия не будет!

Круиз №2018_59 «Европа с Севера на Юг»

Россия – Финляндия – Германия – Франция – Португалия – Великобритания – Испания – Италия

17 дней, Средиземноморье, Сезон: Лето 2018

Увлекательный маршрут позволит вам неспешно посетить 7 стран, к тому же вы сможете посетить Великобританию без визы.

Обращайтесь: PAC GROUP и MSC Cruises сделают всё, чтобы круиз доставил вам истинное удовольствие.