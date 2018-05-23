Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран, получить массу ярких впечатлений без утомительных перелетов, переездов, сбора чемоданов и смены отелей. Все круизы организованы по системе «все включено». В стоимость входит питание в ресторанах и фудкортах лайнера, безалкогольные напитки, анимационная программа, мастер-классы для взрослых и детей, театральные шоу и специальные мероприятия.
Вот почему они так популярны:
- Российский порт посадки – удобно добираться: самолетом, поездом или на машине;
- Впервые на маршрутах из Питера – уникальный лайнер MSC Meraviglia и эксклюзивные шоу Cirque Du Soleil At Sea;
- Русскоязычные группы – комфортное путешествие для всех пассажиров;
- Дети до 12 лет путешествуют бесплатно;
- Разные маршруты из Санкт-Петербурга, включая культовый еженедельный круиз «Музыка фьордов и города Балтики».
Круиз №2018_28 «Музыка фьордов и города Балтики»
Россия – Германия – Дания – Норвегия – Швеция – Эстония
15 дней, Северная Европа, Сезон: Лето 2018
Полюбоваться на норвежские фьорды, пройтись по городам Балтики, насладится красотой Северной Европы – все это вас ждет этим летом, если вы выберете самый популярный маршрут по Северной Европе.
Круиз №2018_32 «Петербургская премьера»
Россия – Финляндия – Германия – Норвегия – Швеция – Эстония
11 дней, Северная Европа, Сезон: Лето 2018
Побывайте на яркой премьере нового маршрута по Северной Европе, тем более что в этом году второго такого путешествия не будет!
Круиз №2018_59 «Европа с Севера на Юг»
Россия – Финляндия – Германия – Франция – Португалия – Великобритания – Испания – Италия
17 дней, Средиземноморье, Сезон: Лето 2018
Увлекательный маршрут позволит вам неспешно посетить 7 стран, к тому же вы сможете посетить Великобританию без визы.
Обращайтесь: PAC GROUP и MSC Cruises сделают всё, чтобы круиз доставил вам истинное удовольствие.