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23.05.2018 17:02

Верховный суд признал законным проект планировки «Планетограда»

Апелляционная коллегия Верховного суда 23 мая признала законным проект планировки и межевания, выполненный для территории близ Пулковской обсерватории, где строится жилой комплекс «Планетоград».

Как сообщили «Фонтанке» представители застройщика — холдинга Setl City — апелляционная коллегия отменила решение петербургского Городского суда от 22 января 2018 года о признании недействительным постановления Смольного №1156 об утверждении проекта планировки (ППТ). Таким образом, коллегия отказала в удовлетворении требований истцов — группы правозащитников, оспаривавших ППТ. 

Решение апелляционной коллегии ВС РФ вступило в силу с момента его вынесения. Таким образом, постановление об утверждении проекта планировки является действующим.

Анастасия Плюто, одна из истцов, уже заявила, что будет обжаловать это решение. По ее словам, Генпрокуратура поддержала апелляционное представление прокуратуры Петербурга. Представители Минкульта на заседание не явились.

Ранее суд оставил в силе отмену разрешения на строительство «Планетограда». В конце прошлого года сообщалось также о том, что Setl City подготовит отдельный проект планировки этого жилого комплекса. 

 


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