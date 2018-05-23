Sony может начать выпускать автомобили

Гендиректор корпорации Sony Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida) публично высказался в том духе, что он всегда хотел работать над «движущимися объектами». Правда, добавил, что пока рано говорить, займется ли Sony какими-то проектами в космосе. Об этом 23 мая сообщает Bloomberg.

Из его слов эксперты сделали вывод, что речь может идти о той или иной форме участия корпорации в производстве автомобилей. Тем более что некоторый опыт в этой области у японского гиганта уже есть. Речь идет, например, о разработке New Concept Cart SC-1 – транспортного средства, способного управляться дистанционно через облачный сервис. Также у Sony есть планы сотрудничества с Uber на внутреннем японском рынке такси. Так что эксперты не зря обратили внимание на слова господина Йошида: «Благодаря производству полупроводников мы фактически уже являемся компанией, которая помогает управлять движущимися объектами, но, честно говоря, я хотел бы, чтобы мы делали такие объекты сами».