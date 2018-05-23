Россия хочет упростить доступ к портам для стран ЕАЭС

Казахстану и Белоруссии упростят доступ к морским портам России. Соглашение о судоходстве до конца года намерены подписать страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил 23 мая замминистра транспорта РФ Виктор Олерский в нулевой день Петербургского международного экономического форума.

«Соглашение почти готово, ничего не мешает его принять в этом году», – сказал Виктор Олерский.

Документ упрощает доступ судов под флагами государств ЕАЭС на внутренние водные пути участников союза и снижает административные издержки бизнеса при осуществлении перевозок речным транспортом. В частности, планируется облегчить выдачу разрешительных документов для прохода по внутренним водным путям: доступ к ним будет предоставляться на основании заявления, поданного не позднее, чем за 10 дней до отправления судна.

Таким образом, Россия получит дополнительный транзитный поток грузов из Белоруссии и Казахстана, который позволит увеличить объемы перевалки грузов в российских портах.