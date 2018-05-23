Петростат: петербуржцы снова начали экономить на еде

Петербуржцы снова начали экономить на еде, следует из данных Петростата, опубликованных 23 мая. В апреле жители Северной столицы потратили на продукты питания 39,3 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 3,1% меньше, чем за тот же период годом ранее. Всего по итогам первого квартала расходы на продовольствие выросли на 2,3%.

На одежду, обувь, технику и товары для дома петербуржцы израсходовали в апреле 72 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем год назад. По сравнению с первыми тремя месяцами рост ускорился. В январе – марте продажи непродовольственных товаров выросли на 1,1%.

Общий оборот розничной торговли в апреле составил 111,3 млрд рублей, увеличившись на 1,1% к апрелю 2017 года. Всего за четыре месяца ретейлеры Северной столицы заработали 427,3 млрд рублей, что на 1,4% больше, чем год назад.

В ресторанах, кафе и барах петербуржцы потратили за последний месяц 6,3 млрд рублей, что на 1% меньше, чем в апреле 2017 года. Но в целом за четыре месяца выручка общепита выросла к прошлому году на 1,2% – до 23,2 млрд рублей.