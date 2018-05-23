Путин приехал в Петербург на турнир по дзюдо в память о своем тренере

Президент Владимир Путин приехал в дом спорта "Юбилейный" 23 мая на турнир по дзюдо имени Анатолия Рахлина. В этом году тренеру главы государства исполнилось бы 80 лет.

На турнир Путин опоздал всего на 8 минут, приехав в 16.08. Зайдя в зал "Юбилейного", он сел на центральной трибуне рядом с сыном Рахлина — Михаилом. Последний сейчас возглавляет клуб своего отца, "Турбостроитель", в котором тренировался и сам будущий президент.

После торжественных слов и исполнения Гимна России президент остался посмотреть финальные поединки.

Анатолий Рахлин родился в 1938 году в Ленинграде. В 1953-м пришел в секцию самбо во Дворце пионеров. В 1955-м поступил на факультет физической культуры в Педагогическом институте им. А. И. Герцена. В 1962 году он стал тренером на Адмиралтейском заводе, а в 1964-м набрал первую группу молодежи, в которой были нынешний президент Владимир Путин и известный предприниматель Аркадий Ротенберг. Анатолий Рахлин обучал Путина в течение 11 лет.

Рахлин умер 7 августа 2013 года после продолжительной болезни. Он похоронен на Кузьмоловском кладбище. Глава государства лично прилетал проститься со своим тренером в Федерацию дзюдо на Кондратьевском проспекте. Как вспоминают очевидцы, присутствовавшие на траурном мероприятии, Путин тогда не справился с эмоциями и, выйдя из здания, в одиночестве пошел по улице Ватутина, мимо здания завода. Некоторое время президент шагал без охраны в сторону Невы. Затем все-таки сел в автомобиль и уехал.