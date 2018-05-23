СМИ: Продажи электрокаров не растут из-за пренебрежения автодилеров

Автодилеры пренебрежительно относятся к продажам электромобилей, а порой напрямую обманывают потенциальных покупателей, пишет британская The Independent.

Поскольку большинство покупателей пока не имеют опыта владения электромобилями, дилеры зачастую намеренно вводят их в заблуждение, стараясь продать побольше автомобилей с бензиновыми и особенно с дизельными ДВС. Это показали полевые исследования, которые провели сотрудники британского University of Sussex и датского University of Aarhus.

Под видом покупателей (метод mystery shopper) они посетили 126 автосалонов в Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, прежде чем сделать неутешительные выводы. Согласно результатам исследования, большинство продавцов было прямо ориентировано на то, чтобы продать классические автомобили с ДВС, и они даже не упоминали в общении с клиентами возможность приобретения электромобилей, несмотря на наличие таковых. Более того, представители дилеров пренебрежительно отзывались об автомобилях с электродвигателями и даже давали неправильную информацию о них касательно пробега, времени зарядки и стоимости владения. Так, в одном автосалоне «покупателю» сказали, что приобретение электромобиля «финансово уничтожит» его, а в другом — что пробег электромобиля составляет всего 80 километров.

Такое отношение продавцов к электромобилям, по мнению The Independent, отражает в том числе и недостаточное внимание к «зелёным» видам машин со стороны властей. Например, скидки и стимулирующие выплаты во многих странах для традиционных автомобилей даже выше, чем для электрокаров. Причем речь идет о выплатах как покупателям, так и дилерам.