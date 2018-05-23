Володин: Депутаты не поедут отдыхать туда, где к ним плохо относятся

Депутаты Государственной думы не поедут в отпуск в те страны, которые объявили антироссийские санкции. Как пишут «Ведомости», об этом 23 мая заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Насколько я знаю, большинство депутатов проводят свой отпуск в нашей стране. Понятно, что политики, депутаты – если говорить о Государственной думе – сами не поедут туда, где к нам недружественно относятся», – сказал Володин.

Спикер Госдумы уверен, что большинство российских политиков отдыхают на родине: в Крыму, Сочи или на Волге.

Напомним, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ранее предложила законодательно запретить госслужащим отдыхать в странах, которые ввели антироссийские санкции. Специальный закон, похоже, принимать все же не планируют, но Володин подчеркнул, что из этого предложения «каждый для себя выводы сделал».

Отметим, ассоциация «Аванти» известна тем, что в ней с июня по август 2017-го работала Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Также у ассоциации знаменитый основатель — бывший сенатор от Чечни, бизнесмен Умар Джабраилов. Его в октябре прошлого года оштрафовали на 4 тысячи рублей за употребление наркотиков и стрельбу из именного золотого пистолета в столичном отеле.