Цимбалинский мост застрял на рельсах

После просьбы к премьер-министру Медведеву (как выходцу из Купчино) обратить внимание на Цимбалинский путепровод, за неделю РЖД сверху разбитого асфальта уложили новый. Но водители уверяют - нужна реконструкция. Даже Смольный согласен.

Цимбалинский путепровод, соединяющий Невский и Фрунзенский районы Петербурга, стал мемом 12 мая. Тогда, в соответствии с последней модой "народного протеста", дорогу украсили плакатами с обращениями к бывшему жителю Купчино, премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Выходца с улицы Белы Куна просили помочь в ремонте. Сейчас решение судьбы важной развязки находится в руках Минтранса.

Последний капитальный ремонт Цимбалинского путепровода проводили в 1968 – 1970 годах. С того момента металлические части опор прогнили из-за коррозии, а бетонные плиты сместились настолько, что переправа может быть небезопасна.

И «крик души» неожиданно был услышан. Цимбалинский мост закрыли на ремонт. Правда, всего на неделю – с 18 по 22 мая. Открытие движения читатели «Фонтанки» заметили 23 числа, когда по переправе уже маршрут прокладывал навигатор. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД (именно в ведении железной дороги сейчас находится путепровод), за 7 дней дорожники провели ремонт асфальта. Только вот проблем это не решило.

«Техническое состояние Цимбалинского путепровода в данный момент оценивается как предаварийное», – сообщили «Фонтанке» в смольнинском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. В администрации Петербурга говорят, что готовы принять дорогу в собственность города для приведения в порядок, однако финансирование в местном бюджете не предусмотрено.

В мае правительство Петербурга направило запрос в министерство транспорта. Город просит о выделении из федерального бюджета не менее 50 процентов от общей стоимости необходимых работ. Если «добро» будет получено, Цимбалинский путепровод переведут на баланс Северной столицы. Тогда и появится возможность провести качественный ремонт. Но быстро – не получится. Сначала – проверка, экспертиза. На сколько это затянется? Дальше – больше.

Если речь идет о реконструкции моста с расширением, то процесс может растянуться более чем на 2,5 года, считает Денис Евдокимов, гендиректор «Юарайт» (компания специализируется на контрактах по дорожным работам). «На проектирование бы я закладывал год – минимум, – говорит эксперт. – Плюс сами тендерные процедуры – пару месяцев, включая план-график, конкурс с ограниченным участием, само заключение контракта, время на обжалование и т.п. И года полтора на сами работы. Если будет просто капремонт – можно все это уложить в полтора года».

В пресс-службе ОЖД информацию о переговорах подтверждают. Правда, также как и в КРТИ, не готовы говорить даже о возможных сроках передачи Цимбалинского путепровода.

Думать федеральные чиновники могут годами: впервые о возможной передаче моста городу заговорили лет 7 назад.

Проблема дороги, мягко говоря, застарелая. Мост даже закрывали на пару лет – предполагалось, что к 2015 году переправу реконструируют и она станет четырёхполосной. Однако, несмотря на новый асфальт (расширение и укрепление старых конструкций так и не произвели), уже как минимум 8 лет Цимбалинский путепровод прочно удерживается в списке самых плохих дорог Петербурга.

Мария Цыганкова, Николай Кудин, "Фонтанка.ру"