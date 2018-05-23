Вице-премьер рассказал, когда будут снижены акцизы на бензин

Снижение акцизов на бензин и дизельное топливо ожидается не позднее 1 июля 2018 года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Россию 24».

Чиновник отметил, что снижение произойдёт вопреки планам повышения акцизов ещё на 500 рублей и напомнил: с 2010 года сбор вырос в 2,5 раза.

Снижение акцизов предполагается ради стабилизации ситуации на рынке: с начала текущего года стоимость топлива растёт рекордными темпами.