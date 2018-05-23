Греция хочет организовать круизную линию с Россией

Правительство Греции рассматривает возможность открытия круизной линии с Россией. Об этом 23 мая заявил советник премьер-министра Греческой Республики Димитриос Веланис в нулевой день Петербургского международного экономического форума.

По его словам, сообщение могут запустить уже в этом году. Свяжут две страны через Сочи.

«Еще мы серьёзно думаем о том, чтобы запустить катамараны, возможно российского производства, между островами в Греции», – добавил Веланис.

Также он предложил создать совместное предприятие, которое могло бы заняться судоремонтом и судостроительством. Соглашение о сотрудничестве будет подписано с одной из петербургских верфей.