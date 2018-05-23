Греция хочет организовать круизную линию с Россией
Правительство Греции рассматривает возможность открытия круизной линии с Россией. Об этом 23 мая заявил советник премьер-министра Греческой Республики Димитриос Веланис в нулевой день Петербургского международного экономического форума.
По его словам, сообщение могут запустить уже в этом году. Свяжут две страны через Сочи.
«Еще мы серьёзно думаем о том, чтобы запустить катамараны, возможно российского производства, между островами в Греции», – добавил Веланис.
Также он предложил создать совместное предприятие, которое могло бы заняться судоремонтом и судостроительством. Соглашение о сотрудничестве будет подписано с одной из петербургских верфей.
Справка:
Напомним, с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге состоится ежегодный экономический форум, который в 2018-м пройдет под девизом «Создавая экономику доверия». Странами – гостями форума в этом году станут Франция и Япония. Также в Петербурге ждут бизнесменов из США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Среди высоких гостей форума – президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, а также посол США в России Джон Хантсман.