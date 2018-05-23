Краснопутиловскую подтопила холодная вода, движение ограничено

Магистраль холодной воды протекла в Кировском районе Петербурга днём 23 мая. Пока аварийная бригада сушит проезжую часть, автомобилисты стоят в пробках.

Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, заявка о подтопленной дороге в начале проспекта Народного Ополчения поступила в 14:20. Течь обнаружили на проезжей части у дома 69 по Краснопутиловской улице, аварийная бригада приступила к локализации. Водоснабжение в окрестных домах не отключали, уточнили в "Водоканале".

Из-за работ движение по проспекту Народного Ополчения ограничено от Краснопутиловской до Трамвайного проспекта, уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Судя по сервису "Яндекс.Пробки", проезд затруднён также по Краснопутиловской улице. Скорость там не превышает 7 километров в час.