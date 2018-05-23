В Новой Голландии спилят все клены

На их месте обещают посадить крупномеры ("взрослые" деревья).

Уже вторую неделю в Новой Голландии по периметру спиливают деревья, сообщил в своем Facebook главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В администрации комплекса "Фонтанке" рассказали, что на месте спиленных деревьев будут вестись строительные работы. А затем высадят новые крупномеры. Сейчас, уверяют, вывозят только «старые и больные». Впрочем, сколько именно спилят и где, сказать затруднились.

На странице администрации в Facebook также просят не беспокоиться: «Хотим предупредить вас о том, что начинаем вывозить старые и умершие деревья у 12 корпуса, на что получили специальное разрешение. А тем временем несколько десятков здоровых крупномеров уже ждут своего часа в европейских питомниках для транспортировки и пересадки на наши берега. Так что беспокоиться не стоит. Новая Голландия всегда будет утопать в зелени больших деревьев».