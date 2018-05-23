Пресс-секретарь Навального арестована на 25 суток

Тверской суд Москвы подверг административному аресту пресс-секретаря Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Кира Ярмыш получила 25 суток за два твитта.

О размере назначенного наказания Ярмыш сообщила 23 мая после того, как было оглашено решение Тверского суда.

Полиция составила на пресс-секретаря протокол по статье 20.2, часть 8, КоАП за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Ей вменили два сообщения в Twitter, датированных 12 апреля. Тогда заявка на проведение акции «Он нам не царь» только была отправлена в мэрию Москвы и не рассмотрена. Твитты касались анонса предполагаемого митинга. Задержали Ярмыш накануне.

«25 суток – это ерунда, когда знаешь, что прав», – добавила пресс-секретарь после оглашения.

Акцию «Он нам не царь» Навальный и его сторонники приурочили к инаугурации президента. Она прошла 5 мая в десятках городов России и сопровождалась многочисленными задержаниями.

Ранее Алексей Навальный получил 30 суток за организацию акции. Сегодня ему отказали в апелляции.